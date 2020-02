Ultime Lecce – A Napoli Liverani potrebbe avere una squadra rimaneggiata

Il Lecce ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti in vista della sfida di domenica pomeriggio alle ore 15,00 al San Paolo contro il Napoli. Il tecnico dei salentini Fabio Liverani rischia però di avere una rosa dimezzata per la gara contro gli azzurri. Al momento sono in dubbio l’ex Gabriel, il centrocampista Tatchidis e l’attaccante Farias, che è in Brasile per cure specifiche. Assenti per influenza Babacar e Majer, mentre hanno svolto lavoro differenziato Donati, Meccariello, Lapadula e Saponara. Solo nei prossimi giorni lo staff medico potrà dare all’allenatore del Lecce le risposte sui recuperati o gli eventuali assenti.

La Redazione