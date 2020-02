Titolo: “Martini Manager in A o Direttore in B?”

Come anticipato dalla app “Tutto Calcio Femminile”, il vincente manager di calciomercato Mattia Martini, Campione di Spagna 2018/2019 con l’Atletico Madrid in una annata storica per il club colchonero e Campione di Supercoppa Italiana 2017 con il Brescia, starebbe per tornare in Italia.

Nelle mani di Mattia Martini una offerta allettante come manager in un top club di Serie A e due offerte in Serie B a vincere come direttore, una delle quali definita “faraonica” da un club professionistico.

La Redazione