NAPOLI UNDER 17- La vittoria nel derby vale un pezzetto di play off

Napoli Under 17- L’unica squadra giovanile partenopea ad aver raccolto i tre punti nello scorso fine settimana è stata quella dei 2003 di Massimo Carnevale.

Torna come ogni settimana l’approfondimento sul settore giovanile del Napoli, questa volta la nostra Redazione vuole soffermarsi sul percorso del Napoli Under 17 guidato dal confermatissimo Massimo Carnevale, il più longevo tra i coach della cantera partenopea.

Già perchè se c’è un allenatore che in casa azzurra è in grado di far passare per “normale” ogni anno l’arrivo della sua squadra sempre almeno tra le prime otto d’Italia è proprio l’ottimo Massimo, a cui ogni anno si chiede continuità di risultati e che forse meriterebbe nella prossima stagione l’ultimo “salto” verso la panchina della Primavera.

E anche quest’anno l’Under 17 con la quinta vittoria consecutiva sul campo della Salernitana ha praticamente blindato il secondo posto nel girone C, dietro la “solita” Roma rivale di sempre che oggettivamente anche quest’anno appare nettamente più attrezzata.

Crotone, Ascoli, Perugia e Cosenza le quattro perle antecedenti al 2-0 esterno a Salerno che consentono al Napoli di conservare ben otto punti di vantaggio sul Pescara terzo e garantirsi la qualificazione diretta ai quarti di finale, ultimo step per accedere alle solite final four scudetto.

E ora nel prossimo turno in casa contro il Trapani, penultimo in classifica nel girone, “gli scugnizzi terribili” hanno addirittura la possibilità di portare a undici le lunghezze di vantaggio sugli abruzzesi che invece osserveranno un turno di riposo prima di giocarsi tutto nello scontro diretto casalingo del 16/02.

Le certezze in questa fase sembrano aumentate in maniera esponenziale per gli azzurrini rispetto a un girone fa, quando invece di questi tempi, proprio a cavallo tra la quarta e la sesta giornata, avevano affrontato una piccola crisi di risultati con appena quattro punti raccolti su nove disponibili.

Dunque i calcoli lasciamoli ai ragionieri perchè in questa fase bisogna soltanto lavorare duro per farsi trovare pronti in vista del rush finale e allora come si dice in questi casi “testa bassa e pedalare…”

Marco Lepore