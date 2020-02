Luciano Spalletti: “Napoli? Solo il Milan mi ha cercato”

Ieri sera a Castellammare di Stabia, in occasione dell’Italian Sport Awards, giunto alla nona edizione, organizzato da Donato Alfini, si sono premiati i migliori allenatori della scorsa stagione. Tra questi anche l’ex Inter Luciano Spalletti che ha svelato un retroscena che riguarda i mesi scorsi. “In questo momento sto in campagna, passo il tempo a studiare e cercare di migliorare in attesa di una nuova esperienza. Fosse per me io continuerei ad allenare, è una mia passione e non smetterei. Sui club che mi hanno cercato posso dirvi che solo il Milan mi ha contattato, ma poi si è deciso di pagarmi lasciandomi a casa, io ne presi atto e perciò aspetto. Sul Napoli mai avuto richieste”.

