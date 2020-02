Calemme: “I capitani blaugrana hanno appoggiato Messi, sul rinnovo…”

Il giornalista di AS, Mirko Calemme, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Il terremoto nasce dall’account Instagram di Messi che risponde duramente ad un’intervista di Abidal,. Secondo il quale ‘tanti calciatori non lavoravano molto quando c’era Valverde’. I capitani del club blaugrana oggi hanno appoggiato Messi. Lo scenario potrebbe portare alle dimissioni di Abidal, ma potrebbe investire anche il presidente Bartomeu. Quanto accaduto nel Barça in questi mesi riduce la crisi del Napoli quasi un malanno di stagione. Vidal che denuncia il club, Rakitic che chiede pubblicamente di andar via, Messi che attacca Abidal e anche i compagni quando gli chiede di ‘fare nomi’, i risultati che mancano, i gravi infortuni a Dembelé e Luis Suarez, l’esonero di Valverde… Il momento è il peggiore degli ultimi anni. Ma nello scontro diretto col Napoli i catalani restano favoriti. Perché se Messi è in giornata non c’è crisi che tenga. Il suo rinnovo? Per ora non è arrivato, il suo contratto è in scadenza nel 2021 e una clausola gli permette di liberarsi gratis già quest’estate se dovesse scegliere un club ‘non d’elite’. Vedremo cosa accadrà quest’estate. Anche il suo caso preoccupa i blaugrana”.