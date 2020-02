Beatrice: “Rigore netto su Ronaldo, scudetto tutt’altro che deciso”

Il critico d’arte Luca Beatrice ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Commisso eredita la Fiorentina da Della Valle nel massimo della Fiorentina, si presenta con la sciarpa Juve Merda, spende un sacco di soldi e fa un pessimo campionato con un allenatore che non ha scelto lui. Ha preso 3 palloni, ma non c’è stata partita, c’è troppa differenza. Da juventino non me la prendo, ma ci vuole più ironia. Da quando esiste lo Juventus Stadium non ci hanno mai battuti e sarà sempre così. Rigore Juventus-Fiorentina? Ho visto un rigore netto su Ronaldo, non dato. Il secondo è arrivato col VAR, il terzo poteva non essere dato: un rigore al 50%. Juve aiutata? Mi viene da pensare che qualcuno fa la storia e qualcun’altro scrive la leggenda. Quest’anno concorrenza forte, virtualmente a 2 punti e Inter rafforzata nel mercato di gennaio. Scudetto tutt’altro che deciso“.