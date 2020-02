Serie B: Il derby veneto è del Venezia, bene anche il Perugia

Domenica 2 febbraio ore 15:00

Chievo-Venezia 0-1 Capello (V) 32′

Juve Stabia-Perugia 1-2 Iemmello (P) rig. 18′ rig. 71′, Canotto (J) 25′

Chievo-Venezia. La prima opportunità arriva all’11’ con la sforbiciata di Aramu che impegna Semper in volo, al 28′ Monachello si presenta solo davanti al portiere ma calcia debolmente vanificando tutto. Passano 4 minuti e sugli sviluppi di un angolo di Aramu la sfera arriva a Capello che di testa sigla l’1-0, nel finale di tempo non arriva la reazione dei clivensi così al duplice fischio si va a riposo con i lagunari in vantaggio. Nella seconda frazione Dickemann crossa per Djordjevic che in rovesciata pareggia i conti ma l’arbitro annulla per fuorigioco, al 73′ sugli sviluppi di un corner Meggiorini colpisce la traversa. Nel finale il Chievo non riesce a reagire così al triplice fischio il Venezia si aggiudica il derby.

Juve Stabia-Perugia. Gli ospiti alzano il ritmo e al 17′ si procurano un calcio di rigore che Iemmello trasforma con grande freddezza, al 25′ però arriva il pareggio campano con Canotto che scattato sul filo dle fuorigioco entra in area e supera Vicario in uscita siglando l’1-1. Nel finale di tempo non arrivano altre occasioni così al duplice fischio si va a riposo in parità. Nella ripresa Iemmello cerca la doppietta da due passi ma Provedel si dimostra provvidenziale, al 70′ l’arbitro assegna il secondo penalty del match al Perugia con Iemmello freddo nel siglare la doppietta personale dagli undici metri. Nel finale non arriva la reazione campana così al triplice fischio gli umbri conquistano la vittoria.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in meno

Benevento 50-Pordenone 35-Crotone 34-Frosinone 34-Cittadella 33-Perugia 33-Salernitana 32-Spezia 31*-Entella 31-Chievo 30-Ascoli 30-Pescara 29-Pisa 29-Juve Stabia 28-Venezia 27-Empoli 27-Cremonese 23*-Cosenza 20-Trapani 19-Livorno 13

*Una gara da recuperare l’11 febbraio alle ore 21:00