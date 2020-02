SERIE A – Lecce-Torino 2-0, ottima prima frazione dei salentini

Allo stadio “Via del Mare” i padroni di casa del Lecce cercano il riscatto dopo la sconfitta contro l’Hellas Verona, di fronte un Torino davvero in un momento negativo. Anche il primo tempo i granata si confermano in crisi, i salentini partono forte e sbloccano con Deiola, su azione da corner, imparabile per Sirigu il tiro dell’ex Cagliari. Per la squadra di Mazzarri sembra non finire mai e arriva il raddoppio della compagine di Liverani, errore di Djdji e Barca piazza la palla sotto l’incrocio. Il Torino non reagisce, anzi è Sirigu a salvare la squadra con un miracolo su Lapadula. Nel recupero gol annullato ai granata per fuorigioco di De Silvestri.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Rispoli; Barak, Majer, Deiola; Saponara; Lapadula, Falco. All. Liverani

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Djidji, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ola Aina; Berenguer, Verdi (23′ Millico); Belotti. All. Mazzarri

Marcatori: 11′ Deiola (L), 19′ Barak (L)

Note: Ammoniti: Nkoulou (T), Meité (T), Majer (L), Deiola (L). Recupero: 2′ p.t.

A cura di Alessandro Sacco