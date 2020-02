Serie A/ Le gare delle 15 – La Lazio passeggia sulla Spal. Milan ed Hellas ferme al palo. Il Genoa stoppa l’Atalanta

ATALANTA-GENOA

Partita scopiettante a Bergamo tra Atalanta e Genoa, con rimonte e controrimonte. Dopo 14′ minuti l’Atalanta passa in vantaggio su angolo di Gomez, Zapata prolunga per Toloi che sblocca la gara, 1-0. Il Genoa reagisce, ed al 19′ trova il pareggia su calcio di rigore, per fallo di Hateboer su Sturaro, dal dischetto va il capitano Criscito, che non sbaglia, 1-1. Al 33′ gli ospiti ribaltano la gara e si portano sul 1-2, con Sanabria che insacca di testa su cross di Sturaro. Due minuti piu tardi l’Atalanta trova il pari con Ilicic, che di rasoterra batte Perin, 2-2. Nella ripresa l’Atalanta sfiora il vantaggio con Gosens, ma Perin è bravo a distendersi e para. All’84’ i padroni di casa colpiscono l’ incrocio dei pali con Toloi, sulla punizione di Muriel. Finisce 2-2 una partita scoppiettante e ricca di gol. L’Atalanta resta al quarto posto appaiata con la Roma, punto importante del Genoa sulle rivali nella lotta alla retrocessione.

TABELLINO

ATALANTA(3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Pasalic(54’Freuler), Gosens, Gomez, Ilicic(76’Muriel), Zapata(63’Malinovsky). All.: Gasperini.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Bellanova, Czyborra, Caldara, Castagne, Tameze, Freuler, Malinovskyi, Colley, Muriel.

GENOA(3-5-2): Perin; Romero, Biraschi, Masiello, Ghiglione(92’Goldaniga), Behrami, Schone, Sturaro, Criscito, Sanabria(84’Cassata), Pinamonti(87’Destro). All.: Nicola.

A disposizione: Marchetti, Jandrei, Ankersen, Zapata, Goldaniga, Barreca, Radovanovic, Cassata, Eriksson, Destro, Favilli, Pandev.

STADIO: Gewisse Stadium, Bergamo.

ARBITRI: Massa di Imperia, Meli-Di Vuolo, IV: Manganiello, VAR: Mariani, AVAR: Tegoni.

RETI: 13′ Toloi (A), 19′ Rig. Criscito (G), 33′ Sanabria (G), 35′ Ilicic (A).



NOTE: Ammoniti Pasalic (A), Behrami (G), Romero (G), de Roon (A), Cassata (G), Perin (G), Criscito(G). Espulsi: Behrami (G)

MILAN-HELLAS VERONA

Partita subito vivace a San Siro, al 13′ l’Hellas Verona si porta in vantaggio con una zampata di Faraoni su assist di Zaccagni, 0-1. I rossoneri rispondono al 29′ su una bellissima punizione di Çalhanoglu, che batte Silvestri, e porta sull’ 1-1 il Milan. I padroni di casa cercano il vantaggio prima dell’intervallo, ma termina in parità. Nel secondo tempo le due squadre si fermano al palo, prima con l’Hellas Verona, con Lazovic prima e Zaccagni poi, che sfiorano il vantaggio. Alla fine della gara palo anche per il Milan, con Theo Hernandez, che sfiora il gol vittoria. Finisce 1-1. Milan ed Hellas appaiate vicine in classifica, nella zona Europa League.

TABELLINO

MILAN(4-4-2): Donnarumma G.; Calabria(77′ Saelemaekers), Musacchio, Romagnoli, Hernández; Castillejo(93′ Daniel Maldini), Kessie, Çalhanoglu, Bonaventura; Rebic, Leão. All.: Pioli.

A disposizione: Begovic, Donnarumma A.; Conti, Gabbia, Laxalt, Brescianini, Paquetá(64’Bonaventura), Saelemaekers, Maldini.

HELLAS VERONA(3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Günter; Faraoni, Amrabat; Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni(94’Dawidovicz); Verre(70’Borini). All.: Juric.

A disposizione: Berardi, Radunovic, Eysseric, Stepinski, Di Carmine, Pazzini, Bocchetti, Borini, Dimarco, Dawidowicz, Empereur, Adjapong.

STADIO: San Siro, Milano.

ARBITRI: Chiffi di Padova, Liberti-Imperiale, IV: Ghersini, VAR: Valeri, AVAR: Bindoni.

RETI: 13’Faraoni(V), Çalhanoglu(M),

NOTE: Ammoniti Rrhamani(V), Theo Hernandez(M), Pessina(V), Borini(V), Silvestri(V). Espulsi: Amrabat(V).

LAZIO-SPAL

Partite subito in discesa per i biancocelesti che dopo 3′ vanno a segno con il capocannoiere Ciro Immobile, che da calcio d’angolo si inserisce sul secondo palo, e trova il gol. Al’16 doppio vantaggio della Lazio con Caicedo, che colpisce in un primo momento il palo, sulla ribattuta segna il 2-0. Al 29′ la Lazio chiude la gara con Immobile che segna il 3-0. Poco dopo il poker è servito, ancora con Caicedo che appena dentro l’area batte Berisha. Nella ripresa 5-0 Lazio con il giovane nigeriano Adekanye, su cross dal fondo ancora una volta di Lazzari. Al 65′ a partita ormai definitivamente chiusa il gol della bandiera di Missiroli, che penetra in area e batte Strakosha. 5-1 il risultato finale. Lazio che scavalca momentaneamente l’Inter e si porta seconda, la Spal rimane sempre in fondoalla classifica.

TABELLINO

LAZIO(3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu(72’Vaveo); Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic(61’Jony); Caicedo(49’Adekanye), Immobile. All.: S.Inzaghi.

A disposizione: Proto, Guerrieri, Silva, Vavro, Marusic, Parolo, Minala, D. Anderson, A.Anderson, Lukaku, Jony, Adekanye.

SPAL(3-5-2): Berisha; Tomovic, Felipe(67’Zukanovic), Bonifazi; Strefezza, Castro(75’Valdifiori), Missiroli, Dabo(70’Murgia), Reca; Floccari, Di Francesco. All.: Semplici.

A disposizione: Letica, Thiam, Vicari, Zukanovic, Salamon, Valdifiori, Murgia, Tunjov.

STADIO: Stadio Olimpico, Roma.

ARBITRI: Giua di Olbia, Santoro-Villa, IV: Volpi, VAR: Guida, AVAR: Fiorito.

RETI: 3′ e 29′ Immobile(L), 16′ e 38′ Caicedo(L),

NOTE: Ammoniti Milinkovic (L); Di Francesco, Missiroli (S).

A cura di Antonio Bisesti.