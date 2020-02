Spopola l’hashtag #SarriOut tra i tifosi bianconeri, quelle parole sul Napoli…

SARRIOUT

D’altra parte a Torino ha impiegato ben poco a diventare tormentone l’hashtag #SarriOut. In tanti, anzi in tantissimi, hanno iniziato a invocare l’esonero dell’allenatore fin dai primi mesi dal suo insediamento nella Juve. La colpa, prima ancora dei risultati (ricordiamo che a oggi i bianconeri hanno perso appena due gare in campionato e una in Supercoppa italiana, rimanendo imbattuti in Champions League) . E’ sempre quella legata al suo passato a Napoli e alle tante schermaglie sul campo e fuori con il mondo Juve. A questo poi si sono aggiunte le prestazioni non esattamente esaltanti – seppur vincenti – della squadra che nelle ultime settimane è stata quasi sistematicamente salvata dai gol di Cristiano Ronaldo. Come se non bastassero i problemi, poi, sono arrivate quelle parole da parte di Sarri che inevitabilmente hanno lasciato trasparire un affetto mai celato per il Napoli e per il suo passato. Fonte: Il Mattino