NAPOLI-ROMA (UNDER 16)- Vige la legge del più forte

Napoli-Roma: nel prossimo turno i partenopei saranno impegnati sul campo del Trapani, match casalingo contro il Lecce per i capitolini.

E’ arrivato da pochi minuti il triplice fischio dell’arbitro a calare il sipario sul “Kennedy” nel big match del girone C del campionato Under 16 A e B tra i padroni di casa del Napoli di mister Giuseppe Bevilacqua e i pari età della Roma di Aniello Parisi.

Dopo un primo tempo in cui a fare la voce grossa sono stati gli ospiti, capaci di colpire due volte a cavallo del quarto d’ora, il Napoli ci prova subito a riaprire la gara nei primi minuti della ripresa prima con Marchisano e subito dopo con Di Dona senza però riuscirci.

La Roma però continua a produrre gioco e anzi va vicinissima al colpo del definitivo ko col suo centrale difensivo di belle speranze Catena che colpisce il palo.

Il match scorre via velocemente con i padroni di casa che non si rassegnano all’idea di soccombere, ma con la Roma abilissima ad addormentare il gioco.

Negli ultimissimi minuti di gioco sono Scognamiglio e Pesce, tra i più attesi del match, a farsi notare ma oggi è una giornata no e Del Bello si salva anche con l’aiuto dei compagni.

Con questo risultato i capitolini scappano a +8 proprio sul Napoli e sono ormai sicuri del primo posto nel girone.

Nulla di drammatico per i partenopei che comunque restano saldamente secondi ma che dovranno lavorare molto in questi mesi per tentare di ridurre il gap con le favoritissime per lo scudetto se si vuole provare a ripetere l’impresa di un anno fa di entrare tra le prime quattro.

