Ultime Castel Volturno – Postumi influenzali per Politano e Fabian Ruiz

Il Napoli ha ripreso questa mattina a Castel Volturno gli allenamenti in vista del posticipo di lunedì alle ore 20,45 a “Marassi” contro la Sampdoria. Fase di attivazione con esercitazione tecnico-tattiche. A seguire lavoro finalizzato alla costruzione del gioco con partitella a campo ridotto, infine lavoro di forza in palestra. Lavoro e terapie per Ghoulam e palestra per Allan, sindrome influenzale per Politano e Fabian Ruiz, mentre prosegue l’iter di recupero per Malcuit con il lavoro in piscina.

La Redazione