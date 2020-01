Berlusconi ai tempi del Milan diceva di Petagna…

Berlusconi gli storpiò il cognome in Pignatone e non faceva che prenderlo in giro per l’altezza: «Quanto sei alto? 1.90? Troppo basso per fare il portiere». Andrea Petagna, 24 anni, da ieri è un calciatore del Napoli lasciato in prestito alla Spal fino alla fine del campionato. Ha già debuttato in Champions League nel Milan di Allegri (due minuti contro lo Zenit di Spalletti), ma prima di fare gol con Atalanta e Spal ha segato reti utili anche per scudetto Allievi e Giovanissimi nel Milan. Fonte: Il Mattino