Adani: “Ad Allegri direi: allena di più e parla di meno”.

Durante la trasmissione Calciomercato L’Originale, in onda su Sky, è intervenuto Adani in merito all’ex tecnico della Juventus Massimilisno Allegri: “Sarri o Allegri? Non ho mai detto che il gioco venga prima dei risultati. La squadra si fa con gli uomini e le idee. Sarri non è ancora riuscito ad incidere. Alla Juve manca la continuità delle idee. L’ex mister azzurro ha fatto intravedere solo sprazzi di bel gioco, con pause a livello di quadratura, compattezza e carattere. Allegri è bravo quando allena, non quando parla. Io gli direi: allena di più e parla di meno. Gli chiederei: perché il Barcellona ha preferito Setién che allenava il Betis? Perché l’Arsenal gli ha preferito Arteta, il vice di Guardiola?”.