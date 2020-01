Trattativa lampo del Presidente per Petagna. L’attaccante italiano, secondo Gianluca Di Marzio, avrebbe già firmato per il Napoli. Il giocatore resterà a Ferrara con la SPAL fino al 30 giugno in prestito, per poi raggiungere gli azzurri nel prossimo ritiro estivo e iniziare la nuova avventura. Il club di Ferrara incasserà 17 milioni di euro più eventuali tre di bonus.