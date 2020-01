In un mercato dove il club di De Laurentiis ha detto la sua per il presente ma anche per il futuro, sul terzino sinistro non arrivano buone notizie per Ricardo Rodriguez. Il Milan ha rifiuto la formula del prestito con diritto di riscatto, proposto dal Napoli, senza possibilità di un rilancio. A questo punto il calciatore svizzero, come riporta il sito di Gianluca Di Marzio, si riapre la pista per il Psv Eindoven, quindi Gattuso non potrà riabbracciare il suo pupillo.

La Redazione