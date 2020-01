Napoli scatenato sul mercato: Demme, Lobotka, Rrahmani e Politano

NAPOLI

È un Napoli scatenato sul mercato invernale, come probabilmente non si era mai visto. Dopo Demme e Lobotka arriva anche Matteo Politano. Due centrocampisti e un attaccante, difficile immaginare che De Laurentiis potesse fare tre acquisti di questo tipo contemporaneamente. E non è ancora finita, visto che a tre giorni dalle fine delle trattative (il calciomercato chiude venerdì alle 20:00) qualcosa ancora potrebbe accadere. E questo senza contare le operazioni per l’estate, già chiuse adesso: l’arrivo di Rahmani dal Verona, ad esempio.

Matteo Politano è un nuovo giocatore del Napoli. I tifosi azzurri accolgono, finalmente, l’attaccante dell’Inter, che già due anni fa (gennaio 2018) sfiorò l’azzurro, ma il Sassuolo all’ultimo momento non lo ha voluto cedere. Stavolta è andato tutto diversamente: dopo le visite mediche svolte nella giornata di lunedì a Villa Stuart a Roma, nel pomeriggio di ieri è arrivata anche l’ufficialità del passaggio dell’attaccante mancino classe ‘93 in azzurro, con l’annuncio del presidente

Aurelio De Laurentiis su Twitter, dopo la trattativa messa in atto con l’Inter. Politano approda in azzurro in prestito per 18 mesi per 2,5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni più altri 2 di bonus, legati al raggiungimento dell’obiettivo della Champions e alle presenze. Politano vestirà la maglia numero 21 e percepirà un ingaggio di 2.2 milioni più 300 mila euro di premi facilmente raggiungibili.