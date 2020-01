Hysaj adesso potrebbe anche rinnovare col Napoli

IL RITORNO DI HYSAJ

In estate era stato indicato tra quelli in partenza. La sua cessione non si concretizzò ed è rimasto ma la scelta iniziale dei terzini destri ricadde sul neo acquisto Di Lorenzo e su Malcuit, che poi si ruppe il legamento crociato del ginocchio a Ferrara contro la Spal il 27 ottobre, nella stesa fase in cui anche Hysaj era fuori per l’infortunio alla costola rimediato a Torino. Poi però anche dopo essere tornato a disposizione venne impiegato da Ancelotti soltanto in due partite su cinque.

Altra musica con Gattuso. Entrò nell’intervallo a Reggio Emilia contro il Sassuolo al posto di Luperto (gli azzurri erano sotto di un gol e poi vinsero 2-1) e da quel momento non è più uscito giocando sempre titolare da quella successiva contro l’Inter in campionato e anche nelle due partite di coppa Italia contro il Perugia e Lazio. E l’albanese ha ricominciato a parlare con il club azzurro di rinnovo di contratto. Fonte: Il Mattino