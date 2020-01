Maifredi: “Sarri doveva continuare ad essere Sarri, mi inchino a Klopp”

Gigi Maifredi ai microfoni del Corriere dello Sport, tra le altre cose, parla di allenatori…Da Sarri a Guardiola, fino a giungere a Klopp…

«In serie A tutti sono buoni allenatori, ma per fare i picchi devi essere un allenatore a 360 gradi, devi avere una personalità infinita, i giocatori che hai devono riconoscere in te un carisma eccezionale. E poi i moduli sono importanti a livello difensivo e a centrocampo, ma in attacco non devi imprigionare nessuno. La voglia di giocare, di fare gruppo non c’è più, io ci ho provato, ma a un certo punto ho fatto bene a eliminarmi, anche perché il mondo del calcio non era pronto ad accettare i miei input. Comunque, mi fai dire una cosa su Sarri?».