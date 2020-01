COPPA ITALIA PRIMAVERA – Poker a Bergamo per la Roma di De Rossi

Giornata di Coppa Italia non solo per i grandi, ma anche per le compagini Under 19 della competizione nazionale. Importante successo esterno della Roma di De Rossi per 1-4 contro l’Atalanta con le reti di: Tall, doppietta di Simonetti e di Riccardi, mentre per gli orobici la rete di Piccoli dal dischetto. Vittoria casalinga invece dell’Hellas Verona per 3-1 contro il Frosinone. Successo nel pomeriggio della Fiorentina contro il Milan per 3-1

Hellas Verona-Frosinone 3-1

Atalanta-Roma 1-4

Fiorentina-Milan 3-1

La Redazione