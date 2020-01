Ora la difesa diventa la “grande muraglia”. Funziona il piano Gattuso

La difesa vista dal Il Mattino

7,5 HYSAJ

Gli tocca il genio di Cristiano, talvolta si appoggia sui raddoppi di Callejon ma di certo Cr7 non gli scappa mai via se non alla ricerca di una posizione in campo più tranquilla che però non c’è. Lo anticipa ogni volta, non si fa mai superare, la sua è una prestazione di altissima carattere e dinamismo

8 MANOLAS

Coraggioso nella scivolata su Alex Sandro al 33′ lanciato a rete da Ronaldo. Sempre sicuro, soprattutto in scivolata. Salva nel finale di frazione di testa su Ronaldo. Poi diventa possente in ogni intervento, magistralmente padrone assoluto della difesa dove non c’è lascia spazio a nessun juventino

7,5 DI LORENZO

Cerca di non strafare, al cospetto soprattutto di Higuain, ma non sbaglia nulla, badando alla sostanza dell’intervento, allineandosi bene con Manolas. Aspetta in area i due argentini, senza perdersi in inutili corse: è sempre ordinato col pallone tra i piedi, abile anche nei ribaltamenti

7 MARIO RUI

Si propone con tanta attenzione. Cerca di limitare Cuadrado che si sa è uno delle spine del gioco sarriano. Spesso gli capita in dote un cliente non facile come Dybala ma anche il 10 della Juventus sbatte la capoccia neppure fosse uno alle prime armi. Prezioso e attento anche quando c’è da fare legna.

Fonte: Il Mattino