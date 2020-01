I tifosi juventini attaccano Sarri: “Tifa Napoli? Noi no!”

Sui social si sono scatenati. Le frasi, anzi, la frase detta da Maurizio Sarri, nel post di Napoli-Juventus: “Se devo perdere, meglio a Napoli” non è piaciuta. Poche parole che i tifosi della Juventus non hanno per nulla gradito. L’edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia il malessere dei sostenitori bianconeri, non solo per la sconfitta subita contro il Napoli, ma per le parole del loro tecnico nel post partita. In alcuni post dei tifosi juventini si legge: “Evidentemente non ha capito dov’è” scrive qualcuno. “I tifosi della Juve meritano rispetto. Lui tifa Napoli? Noi no!”. Una polemica destinata a continuare anche nei prossimi giorni, ed un rapporto tra i tifosi e il loro mister, iniziato tra lo scetticismo, e mai cambiato del tutto.