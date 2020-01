Il Napoli toglie in modo definitivo Fernando Llorente dal mercato in uscita. Lo spagnolo dato come possibile partente, adesso rimane a disposizione di mister Gattuso. La società si cautela, per alternare l’attaccante a Milik, data la scarsa condizione fisica di Mertens nell’ultimo periodo. Per Llorente, finora, si contano quattro gol e un assist in 24 presenze stagionali con la maglia azzurra.