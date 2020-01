Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “il Napoli di Carnevale vince la quarta di fila in campionato”

NAPOLI-COSENZA 2-1

NAPOLI – Baietti; Somma, Maciariello (86’ Carannante), De Martino, Barba, Sepe, D’Agostino, Vergara (75’ Tipaldi), Acampa (64’ De Simone P.), D’Angelo (75’ Rossi), Umile (86’ Cirillo) A disp. Ammaturo, Carannante, Cirillo, Matrone, Tipaldi, Natale, Rossi, Ambrosino, De Simone P. All. Carnevale

COSENZA – Patittucci; Musumeci, Laurito (87’ Zappalà), Verdile, Sapia, Duli (64’ Pittari), Zicarelli, Compagnone (73’ Rota), Di Piedi, Basile, Bonofiglio (73’ Antonucci) A disp. Matino, Sidoti, Antonucci, Pittari, Rota, Mazzarino, Zappalà, Perrotta All. Gatto

Marcatori: 2’ Umile (N); 22’ D’Angelo (N); 41’ Basile (C)

Note: Ammonito: Di Piedi, Basile (C); Recupero: 1’ p.t.; 4’ s.t.

NAPOLI – Gli azzurrini allenati da Massimo Carnevale si vogliono confermare e tenere il secondo posto in classifica, avversario il Cosenza. I partenopei passano dopo pochi minuti con il gol di Umile che supera il portiere ospite. I calabresi cercano il pari, ma trovano sulla loro strada l’attento Baietti. I 2003, scampato il pericolo raddoppiano con la splendida rete di D’Agostino su calcio da fermo. Nel finale di primo tempo il Cosenza accorcia le distanze con Basile imparabile per Baietti. Nel secondo tempo partita equilibrata, gli azzurrini cercano la terza rete, manca la precisione, ma sono gli ospiti ad andare vicini al pari, si salva in extremis la difesa partenopea. Nel finale di partita è decisivo Baietti per il Napoli che salva il successo per la squadra di Carnevale e che ottiene il quanto successo di fila, oltre che il secondo posto in graduatoria. Domenica prossima per i partenopei trasferta a Salerno in un derby da testa-coda ma da non prendere sotto gamba.

Alessandro Sacco