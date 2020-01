Chiariello: “Chiunque critichi Insigne, faccia ammenda. Juve punita! “

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Umberto Chiariello, giornalista, ecco le sue parole: “Frenatona. In testa alla classifica le prime tre frenano in maniera incredibile. Pareggio accettabile nel derby, dopo la Supercoppa, la Lazio non è così brillante, spumeggiante come ci aveva dimostrato. La Lazio aveva il compito più difficile, ne è uscita avvantaggiata: Inter pareggia per la 3° volta consecutiva, rompe l’assetto di marcia e ha i nervi a fior di pelle, grande rivincita di Nainggolan; Juve che aveva la possibilità di fare la cannibale, ma ha trovato la banda Gattuso che l’ha punita con Lorenzo Insigne: chiunque lo critica faccia ammenda”.