SCUOLA CALCIO INTERNAPOLI – Buon punto per l’Under 18

Vittoria a cardiopalma per i nostri Under 17 allenati da Mister Passariello che superano la Ciro Caruso al fotofinish per 3-2, nella gara valevole per la 16ª Giornata del Campionato Regionale. Partita sudata, ma vinta con carattere e cuore dai nostri biancoazzurri che non si sono mai abbattuti, strappando un successo meritato per l’insistenza. Partita iniziata in salita per l’Internapoli, subendo il vantaggio su un tiro dalla lunga distanza, ma il gruppo rimane compatto e poco dopo, Piscopo serve lateralmente sulla sinistra Simiola che scarta il difensore e firma l’assist dall’altro lato per Mennella per rispondere presente all’appuntamento del pareggio. Il gol dà forza ai ragazzi, i quali giocano di fino e protagonista ancora Simiola, bravo a prendersi il calcio di rigore e trasformalo con precisione chirurgica, a fil di palo con il portiere. Il sorpasso però non dura quanto sperato e gli avversari strappano il 2-2 su un tiro-cross da fermo, andando negli spogliatoi su un equilibrio combattuto. La ripresa è firmata tutta Internapoli con i ragazzi di Mister Passariello a cercare un gol sudato contro una difesa fisica e sfiorandolo più volte sulle punizioni firmate da Amato, il quale non ha potuto godere per la gioia del gol per la destrezze del portiere e colpendolo dal limite una traversa sfortunata. Il pareggio perdura e sembra non volersi smuovere dal punteggio, ma all’ultimo forcing dei ragazzi di Mister Passariello, Mennella viene servito sulla destra e con un traversone trova in grazia Simiola, autore del definitivo 3-2 e della personale doppietta dopo un ribatti sulla miracolosa parata del portiere, questa volta infilato dopo aver fatto da baluardo. Una vittoria che conferma l’Internapoli in terza piazza e mantiene lontane le altre pretendenti con distanza in classifica invariata. Questa volta il coraggio e il cuore hanno battuto la sfortuna.

Buon pareggio in trasferta per la nostra Under 18 di Mister Nugnes che ottiene un buon 0-0 esterno contro il Recale, nella gara valevole per la 12ª Giornata del Campionato Regionale. Un punto buono a reti bianche per i biancoazzurri su un campo insidioso e difficile da affrontare, ma nel quale i nostri non hanno sfigurato e si sono destreggiati contro un avversario coriaceo, pronto a colpire a guardia abbassata. Per i ragazzi allenati da Mister Nugnes è il secondo risultato utile consecutivo che gli permette di poter rimanere in lotta per posti di media classifica, continuando però a lavorare con dedizione e costanza in allenamento.

La Redazione