Lozano partirà dalla panchina, proprio come all’andata…

PANCHINA

Da quando è arrivato Gattuso, il messicano s’è accomodato in panchina. L’allenatore gli preferisce Callejon, Lozano è diventato la sua riserva, ha giocato pochissimo, titolare solo col Perugia in Coppa Italia, poi tanta panchina, un destino beffardo per chi, pagato oltre 40 milioni, doveva rappresentare il futuro del Napoli. El Chucky, allo Stadium, si presentò alla grande: partì dalla panchina, proprio come domani, e quando entrò in campo riuscì a segnare dopo pochi minuti. Sembrò l’inizio di una grande avventura, invece quel gesto è uno dei pochi che si fa ricordare con piacere. Arriveranno altri due gol, per Lozano, ma anche tante critiche e perplessità sul suo rendimento, su qualità mai del tutto intraviste, su limiti che fanno riflettere. Fonte: Il Roma