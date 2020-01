Garcia de Alba (Ambasciatore Messico): «Napoli presto scoprirà il grande valore di Lozano»

Nella tribuna vip del San Paolo ci sarà stasera Carlos Garcia de Alba, ambasciatore messicano a Roma. Appassionato di calcio, è a Napoli per incontri con il mondo politico, universitario e imprenditoriale e per conoscere la città dove nella scorsa estate è sbarcato Hirving Lozano. Grande è la popolarità del Chucky in Messico, il calciatore più costoso acquistato dal Napoli nella sua storia: 42 milioni versati al Psv Eindhoven, però il rendimento è stato al di sotto delle generali aspettative, con tre gol in ventuno partite. E il minutaggio, dopo l’arrivo di Gattuso in panchina, si è ulteriormente ridotto. «Lozano è un eccellente giocatore e un ottimo ragazzo, come ha confermato al Pachuca e al Psv. Mi auguro che El Chucky, che ha una famiglia dai sani valori alle spalle, possa avere fortuna anche qui», spiega l’ambasciatore, accompagnato nel tour campano dal console del Messico a Napoli, Luciano Cimmino. «Ci sono legami forti tra i nostri Paesi anche dal punto di vista sportivo. Ci piacerebbe ricordare a Roma il 21 giugno uno dei più grandi eventi calcistici avvenuti in Messico: la finale del Mondiale del 1970 tra Brasile e Italia nello stadio Azteca. Sarebbe un riconoscimento a quegli straordinari azzurri, entrati nella storia già nella partita precedente, quando vinsero la semifinale contro la Germania Ovest per 4-3. E non dimenticherei anche il trionfo di Maradona, capitano dell’Argentina, a Città del Messico nell’86», sottolinea Garcia de Alba.

Fonte: Il Mattino