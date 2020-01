Schira (esp. mercato): ” Per Politano c’è l’accordo con l’Inter, ma aspetta la Roma”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello , è intervenuto Niccolo’ Schira, esperto di mercato: “Politano non ha ancora detto sì al Napoli, la sua prima scelta è la Roma. Trovando accordo col Napoli costringerà la Roma a pareggiare l’offerta. Il giocatore già è stato ad un passo dal Napoli in passato, ma lui è romano, romanista, finché ci sarà questa possibilità, non cambierà idea. Tonelli? In prestito con obbligo di riscatto, ha già parlato anche con Ranieri. Ghoulam è una situazione complicata, tanti sondaggi, ma nessuno affonda e soddisfa le richieste del Napoli. Per Llorente c’è stato un sondaggio in Inghilterra, bisogna capire un po’. Si parlava di Inter, ma loro vogliono Giroud. Eriksen? Sarà un giocatore dell’Inter, non ci sono dubbi. Mancano un paio di milioni per l’accordo, ma le sensazioni sono molto positive. La Roma vorrebbe Bernardeschi e Suso in caso saltasse Politano, ma attenzione anche ad Hysaj”.