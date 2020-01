Retroscena – Napoli-Rrahamani, trattativa avviata già a Novembre

Il Napoli si muove per il futuro ed ha già ufficializzato l’acquisto per la sessione estiva di Amir Rrahamani dell’Hellas Verona. Il retroscena svelato dal CdS è che già nel mese di Novembre la società azzurra si era mossa in anticipo, prima con il club scaligero, poi ha avuto i primi contatti con il calciatore del Kosovo. C’era anche Kumbulla nel mirino, però la scelta è caduta su Rrahamani che non ha tentennato neanche per un secondo. Alla fine ieri le due società in maniera congiunta hanno dato l’annuncio, da luglio il ragazzo sarà del Napoli.

La Redazione