Demme dovrà proteggere la linea difensiva del Napoli

IL NUOVO PLAYMAKER

Playmaker davanti alla difesa, buona personalità, capacità di giocare a un tocco per dare il via alla manovra dal basso. Demme avrà soprattutto il compito di proteggere la linea a quattro difensiva. Uno dei problemi principali per gli azzurri in questa stagione è stato proprio quello dei gol subiti. Gli avversari continuano ad inserirsi con troppa facilità, emblematica in tal senso la partita con la Fiorentina.

L’inserimento di Demme da schermo davanti alla difesa è la mossa per provare a garantire una maggiore solidità al pacchetto arretrato. Contro la Lazio non è stato convocato Allan per un affaticamento muscolare e così anche l’altro neoacquisto Lobotka ha chance di esordire. Ed è in corsa per una maglia da titolare con Elmas che però è favorito. Se lo slovacco non dovesse partire dall’inizio comunque potrebbe trovare spazio durante la gara: Gattuso lo considera sia un playmaker che una mezzala e quindi può ricoprire due ruoli diversi. Fonte: Il Mattino