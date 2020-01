Contro il Napoli El Tucu Correa torna a disposizione

GLI AVVERSARI

È una gara ad alta tensione, perché sono attesi diverse centinaia di tifosi della Lazio per la gara di domani sera. Inzaghi farà respirare qualche titolare anche perché domenica è atteso dal derby della Capitale con la Roma. Quel che appare certo è il rientro di capitan Lulic, ieri regolarmente sul terreno di gioco. Ha rifiatato per l’intera settimana, ha sfruttato il turno di squalifica in campionato per rimettersi in sesto e smaltire ogni problema fisico. Torna a disposizione Correa, già in panchina con la Sampdoria dopo un solo allenamento in gruppo (venerdì pomeriggio). Il Tucu ha smaltito l’affaticamento al polpaccio, però dovrebbe essere preservato in Coppa per tornare titolare nel derby. A Napoli probabile conferma della coppia Immobile-Caicedo. Fonte: Il Mattino