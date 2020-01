La difesa del Napoli è stata disastrosa: Castrovilli e Chiesa scatenati

Il reparto balla da morire, disastroso in particolar modo Luperto da terzino sinistro: gli attaccanti della Fiorentina s’inseriscono con disinvoltura nella linea a quattro azzurra. Una prova bruttissima e rischi che si susseguono per il Napoli. La difesa è in piena emergenza per le assenze di Koulibaly, Maksimovic e Mario Rui e i problemi emergono subito contro la squadra viola. Ospina già dopo due minuti è costretto a una parata difficoltosa su Milenkovic. Subito dopo Castrovilli spreca da ottima posizione sull’ennesimo affondo di Lirola sulla fascia destra. Il tocco di mani di Allan in area rivisto dal Var e non giudicato da rigore da Pasqua. Tutto questo prima del gol di Chiesa che entra con facilità sulla sponda di testa di Benassi imbeccato da Castrovilli: ancora una volta un errore gravissimo della difesa azzurra. Campanelli di allarme un dietro l’altro a nuovi pericoli anche dopo il gol dello svantaggio con le parate decisive di Ospina su Chiesa e Cutrone. Serve a poco anche lo spostamento di Luperto centrale, Di Lorenzo a destra e Hjsaj a sinistra.Fonte: Il Mattino