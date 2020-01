Per quel che riguarda le uscite non solo Younes ai saluti per il Napoli

VIA YOUNES

Tra gli attaccanti andrà via il tedesco Younes: per lui si è fatto avanti con decisione il Torino, anche perché è in partenza Iago Falque. Ieri un altro contatto tra i club ma c’è ancora da lavorare per trovare l’accordo sulla cifra del prestito secco: sarà questa in-fatti la formula del trasferimento. Per Llorente, secondo voci della stampa inglese, è pronto a farsi avanti il Tottenham per la sostituzione dell’infortunato Kane. Fonte: Il Mattino