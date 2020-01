Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico di Castel Volturno. Gli azzurri si sono allenati sul campo 1, dopo il consueto riscaldamento si è passati al torello. In seguito sul campo 2 partitina a campo ridotto e lavoro tecnico tattico. Mertens invece si è allenato prima in palestra e poi sul campo 3, terapie e palestra per Koulibaly e Maksimovic.