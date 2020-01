Balzaretti parla da difensore e “giudica” il Napolli

Dall’intervista rilasciata a Il Mattino da Balzaretti, il giudizio dell’ ex difensore della Roma sui difensori azzurri e sulla coppia Manolas/Koulibaly:

Lei a Roma ha giocato con Manolas: si aspettava un suo inizio così difficile a Napoli? «Credo che Kostas sia formidabile nell’uno contro uno. Superarlo in campo aperto è pressoché impossibile. Forse ha bisogno di un giocatore vicino a un compagno che abbia più letture. E infatti penso che il miglior Manolas ancora non si sia visto a Napoli perché parliamo di un centrale fortissimo».

Cosa non sta funzionando nella coppia con Koulibaly? «Stanno facendo fatica perché singolarmente sono fortissimi ma insieme non si stanno completando. Non stanno trovando la chimica giusta. Come per due attaccanti, anche i due centrali devono trovare affiatamento e complementarità».

Ma è un po’ tutta la difesa del Napoli ad essere in difficoltà...«Gli infortuni credo che pesino tanto. Dal punto di vista delle qualità, Koulibaly è uno dei 5 centrali più forti al Mondo, ma se giochi poco o raramente con il tuo compagno di reparto nella stessa linea difensiva, ti porta a perdere gli automatismi fondamentali. Per i difensori giocare sempre insieme è ancor più importante rispetto a chi fa un altro ruolo. Anche perché per un difensore il margine di errore rispetto è minimo: se sbagliano i centrali gli attaccanti sono in porta».