Gennaro Gattuso: “Meret è un patrimonio della società”

LE PAROLE

Proprio dopo la gara di martedì pomeriggio, allora, sono arrivate le nuove parole di Gattuso. «Meret è un patrimonio della società e lo sa anche lui, ma deve migliorare dal punto di vista della qualità nella costruzione dell’azione», riferimento chiarissimo alle qualità di Ospina di giocare la palla con i piedi. E allora? Sabato c’è la Fiorentina e, al netto di una ripresa fisica completa di Meret, per Gattuso si porrà il problema di chi scegliere dal primo minuto. Alex ha seguito le parole dell’allenatore e ne ha fatto tesoro. Perché lui – 22 anni – è un ragazzo dai valori sani e puliti. Non lo ha visto come un attacco o una bocciatura, ma come uno sprone per migliorare ancora. Ecco perché si è subito messo con la testa al lavoro. L’ultimo dei suoi desideri è quello di perdere il posto nel Napoli, che poi vorrebbe dire anche rischiare grosso in ottica Nazionale ed Europei. È giovane, questo è vero, ma anche abbastanza maturo da accettare le decisioni dell’allenatore con tranquillità. Durante gli allenamenti avranno modo di chiarirsi ancora, tanto più che Gattuso ha anche esaltato le qualità di Meret («Para molto molto bene», ha detto sempre dopo il Perugia) facendo capire di non avergli chiuso affatto la porta in faccia. A questo punto le scelte di sabato saranno molto delicate, ma anche importanti. Fonte: Il Mattino