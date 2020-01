La panchina di Valverde vacillava dalla serata di Anfield

Nessuna prova di appello per Ernesto Valverde. E dopo le tante voci dei giorni scorsi è arrivata anche la decisione definitiva da parte del Barcellona che esonerato il proprio allenatore. Il club catalano ha comunicato la decisione prima al diretto interessato. Lo ha fatto nel tardo pomeriggio di ieri, e solo successivamente ha reso pubblica la notizia.

L’ADDIO

Le voci, come detto, erano iniziate a circolare già dalla scorsa settimana, ovvero all’indomani dell’eliminazione del Barcellona nella semifinale di Supercoppa di Spagna per mano dell’Atletico Madrid. La posizione di Valverde già era vacillata la passata stagione, sempre per un ko in coppa, quando il Barça si fece rimontare e poi clamorosamente eliminare dalla Champions League contro il Liverpool in semifinale. Quella volta, però, fu lo spogliatoio a salvare le sorti dell’allenatore. Messi e compagni fecero quadrato attorno a Valverde convincendo la società a confermarlo anche per questa stagione. Nulla da fare, Valverde invece, dopo il ko contro l’Atletico, perché il club stavolta è stato categorico. Fonte: Il Mattino