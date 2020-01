In campo e in panca – I precedenti di Gattuso in Coppa Italia

In una carriera densa, attraversata «ringhiando», c’è una coppa Italia vinta da calciatore e ce n’è una persa (nel 2018) da allenatore, prendendo quattro gol dalla Juventus di Allegri. Ma stavolta, in un pomeriggio a modo suo insolito, c’è un pezzo della sua vita che scorrerà dinnanzi agli occhi e, nonostante i problemi, ci sarà modo di guardarselo: aveva diciannove anni, Gattuso, quando scelse di lasciare Perugia, raccontano le storie (chissà quanto leggende metropolitane) scappando da una finestra e di notte. Non aveva un gran rapporto con Gaucci ed aveva, soprattutto, un’offertona dai Rangers, in Scozia: uno di quei contratti che ti cambiano la vita e che poi te la modellano pure.

