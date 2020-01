Coppa Italia – Inter-Cagliari al 45′: Lukaku trascina i nerazzurri

Martedì 14 gennaio ore 20:45

Inter-Cagliari 2-0 Lukaku (I) 1′, Valero (I) 22′

INTER (3-5-2): Handanovic, Godìn, Ranocchia, Skriniar, Lazaro, Barella, Brozovic, Valero, Dimarco, Sanchez, Lukaku. A disposizione: Padelli, Berni, De Vrij, Pirola, Biraghi, Bastoni, Candreva, Sensi, Agoume, Esposito, Martinez. Allenatore: Conte.

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen, Faragò, Pisacane, Walukiewicz, Lykogiannis, Oliva, Nandez, Ionita, Castro, Nainggolan, Cerri. A disposizione: Cragno, Rafael, Pellegrini, Klavan, Rog, Cigarini, Birsa, Pedro, Simeone. Allenatore: Maran.

Arbitro: Chiffi.

Ammoniti: Nessuno.

Note: recupero p.t. 2′.

Primo tempo. Passano appena 22 secondi e Lukaku sblocca il punteggio sfruttando un retropassaggio disastroso di un difensore avversario e solo davanti al portiere non perdona, l’Inter continua ad attaccare e all’11 Lukaku fa doppietta di testa sul cross di Dimarco ma l’arbitro Chiffi annulla per offside dopo il consulto col VAR. Al 16′ a seguito di un flipper impazzito in area Sanchez di testa manda la sfera di poco sopra la traversa, Al 22′ Borja Valero sigla il raddoppio con un tap-in ravvicinato sul cross di Barella, i nerazzurri sono padroni del match e nel finale di tempo Brozovic cerca il tiro di potenza da fuori ma il croato manca il bersaglio non di molto così al duplice fischio si va a riposo sul 2-0 interista.