Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Successo di rimonta a Crotone per il Napoli di Sorano”

CROTONE-NAPOLI 1-2

CROTONE – Piccolo; Formisano, Pugliese F. (66’ Bianchi), Carbone, Russo, D’Aprile, Greco (60’ Procopio), Polimeni (66’ Le Pera), Valente (66’ Pugliese M.), Battimelli (52’ Scandale), Scarcelli A disp. Scarriglia, Bianchi, Procopio, Lupinacci, Scandale, Le Pera, De Vuono, Pugliese M., Maheswaran All. Piperis (Lattara squalificato)

NAPOLI – Iovino; Romano, Russo D. (36’ Lauro), Peluso, D’Avino, Mazzone, Vilardi, Visconti (70’ Cuciniello), Miele (35’ Solmonte), Milo (60’ Balestrieri), Carbone (35’ Russo L.) A disp. Pellino, Di Mauro, Manzo, Musto, Balestrieri, Russo, Cuciniello, Solmonte All. Sorano

Arbitro: Cropanise di Rossano

Marcatori: 41’ Valente (C); 47’ Solmonte (N); 56’ Russo L. (N) rig.

Note: Ammonito: Miele, Peluso e Visconti (N)Recupero: 0’ p.t.; 3’ s.t.

CROTONE – Inizio di 2020 in trasferta per il Napoli Under 15 di mister Sorano sul terreno del Crotone. Nella prima frazione gli azzurrini costruiscono occasioni da gol ma manca la precisione come nel caso di Vilardi, Visconti e Miele. Ad inizio ripresa i calabresi al primo affondo passano con errore della difesa partenopea e Valente non sbaglia. Il Napoli classe 20005 però non si arrende e perviene al pareggio con un imperioso stacco di testa di Solmonte che sfrutta il cross di Vilardi. Gli azzurrini non si accontentano e ribaltano il risultato con il rigore trasformato da Russo L. . Successo per i partenopei importante sul piano del carattere che gli consente di balzare al secondo posto, visto il turno di stop del Pescara. Domenica prossima sfida casalinga contro l’Ascoli, marchigiani che sono al nono posto, sfida non impossibile, però da vincere per tenere il passo della prima che è il Frosinone.

Alessandro Sacco