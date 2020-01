Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Il Napoli Under 16 ne rifila sette al Crotone”

CROTONE-NAPOLI 0-7

CROTONE – Lucano; Moscella (64’ De Paola), De Fazio (64’ Macrì), Palermo, Filosa, Spezzano, Mollo (40’ Lagani), Rossi, Cantisani (64’ Cantisani), Nisticò (40’ Iaquinta), Zimbalatti A disp. Falbo, De Paola, Macrì, Pace, Iaquinta, Lagani, Canino, Sorbara, Chiariello All. Lomonaco

NAPOLI – Boffelli (51’ Connola); Marchisano, Giannini, Gioielli (60’ Salierno), Di Leo, Pontillo (51’ Palmini), Di Dona (50’ Norcia), Flora (40’ De Pasquale), Pesce, Marranzina (51’ Di Palma), Scognamiglio (60’ Spavone) A disp. Connola, Palmieri, Frulio, De Pasquale, Di Palma, Salierno, Norcia, Spavone All. Bevilacqua

Arbitro: Monesi di Crotone

Marcatori: 6’ Flora (N); 13’ Pesce (N); 25’ Pesce (N); 48’ Di Dona (N); 56’ Scognamiglio (N), 61’ Pesce (N); 82’ Spavone

Note: Ammonito: Rossi (C); Recupero: 1’ p.t.; 0’ s.t.

CROTONE – Il 2020 per il Napoli Under 16 di mister Bevilacqua è sul campo del Crotone e l’inizio è molto positivo. Da una rimessa laterale di Giannini arriva la rete di testa di Flora. Gli azzurrini proseguono nell’attaccare e raddoppiano con il bomber Pesce. L’attaccante classe 2004 dei partenopei non si accontenta e realizza la doppietta, nulla da fare per Lucano. Anche il secondo tempo la musica non cambia e arriva la quarta rete, assist di Giannini e gol dell’esterno di Dona. Il Napoli prosegue e realizza le altre due reti. Prima con Scognamiglio e poi arriva la tripletta personale di Pesce. Nel recupero arriva la settima marcatura, la realizza il neo entrato Spavone. Un netto successo per gli azzurrini che tornano a vincere e divertire al tempo stesso, secondo posto confermato e domenica prossima sfida casalinga contro l’Ascoli che si trova al nono posto in classifica.

Alessandro Sacco