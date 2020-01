I social messicani attaccano Gattuso, non è piaciuta la scelta dell’allenatore

Gattuso non ama i social, né ha troppa confidenza con questo mondo nel quale, liberamente, ognuno pensa di poter esprimere ciò che vuole e come gli pare. E meno male, altrimenti avrebbe aggiunto amarezza alla delusione per le sconfitte di questo suo primo mese napoletano. Il calcio è di tutti e le bandiere non si toccano, si sa: Hirving Lozano all’Olimpico è stato lanciato da Gattuso sul finire, al 90′, a risultato da poco compromesso, in una mossa che sapeva anche di disperazione per individuare un uomo capace di addolcire la giornata con un guizzo in velocità, con uno scatto. Ma la scelta dell’allenatore del Napoli non è andata giù ai tifosi messicani, che hanno eletto l’attaccante a proprio idolo. Si è scatenato un pandemonio, insomma, e Gattuso è stato «accarezzato» da inviti poco simpatici. Lozano è l’uomo dei sogni della Nazionale messicana e quei tre minuti di Roma hanno rappresentato, per i fans sudamericani dell’esterno offensivo, persino «un insulto». Fonte: CdS