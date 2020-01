Domani tra i dirigenti del Perugia presente un ex azzurro

Ma guarda un po’ chi si rivede. La partita di Coppa Italia, in programma domani al San Paolo, avrà decisamente un sapore speciale per uno degli uomini di punta del club umbro: Roberto Goretti, il responsabile dell’area tecnica, nonché ex centrocampista del Napoli. Altri tempi, altre storie:

-1998 al 2000. Tre campionati, per la precisione, uno in Serie A e due in B. Il club azzurro, tra l’altro, lo acquistò proprio dal Perugia a 21 anni: nella fase di lancio della sua carriera (era anche nel giro della Nazionale Under 21). Poi, la cessione al Bologna e il ritiro nel 2011: giusto un anno e via con la nuova vita da dirigente, ancora a Perugia, però da responsabile del settore giovanile. Il preludio alla direzione sportiva e infine al ruolo attuale. Un gradito ritorno.