SERIE A FEMMINILE – Cinquina a Trieste per la Juventus di Guarino

L’anno nuovo per la serie A femminile conferma la marcia inarrestabile della Juventus di Rita Guarino che rifila un 1-5 a Trieste alle padroni di casa del Tavagnacco. Eppure sono le friulane a passare in vantaggio con la rete di: Chandarana. La compagine bianconera però poi si scatena e vanno in gol con: Girelli su rigore, Rosuccci, la brasiliana Maria, la neo arrivata Zamanian e infine Cernoia. Ora scende in campo il Milan in casa contro l’Empoli Ladies.

La Redazione