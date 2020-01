SCUOLA CALCIO INTERNAPOLI – Vittoria importante per l’Under 16 di Matafora

Vittoria importante per i nostri Under 16 allenati da Mister Matafora che battono nettamente gli Aquilotti Irno per 3-0, valida per l’11ª Giornata del Campionato Regionale. Risultato prezioso per i nostri biancoazzurri che rimangono ben coinvolti nella lotta per un posto nei Play Off e aspettano i risultati finali dell’odierna giornata di partite, ricca di scontri diretti in alta quota. Approccio aggressivo della squadra, la quale viene premiata con il vantaggio fulmineo di Gison che riceve da Bruno in area e batte senza problemi il portiere avversario. L’inizio positivo viene seguito da una sfida agonistica concentrata soprattutto centrocampo e gli ospiti provano a rispondere al gol dell’Internapoli, non sfruttando un rimpallo su parata del nostro portiere Genovese in occasione di una punizione e permettendo ai biancoazzurri di andare all’intervallo sul vantaggio minimo. Nella ripresa, l’Internapoli incomincia con una marcia in più e attacca insistentemente la porta avversaria, trovando il raddoppio con Gison che controlla una respinta di petto e al volo riesce a disegnare una parabola a scendere fondamentale, la quale si infila sotto la traversa e regala il 2-0 all’Internapoli. Con il doppio vantaggio, la gestione diventa più semplice, anche grazie ai rinforzi provenienti dalla panchina che mantengono alta la concentrazione della squadra e proprio dalle sostituzioni arriva il cappotto finale firmato da Cammarota, bravo a lanciarsi verso l’aria di rigore con i tempi giusti su assist di Palumbo. L’Under 16 di Mister Matafora conferma il buon lavoro svolto in questo inizio anno e mostrato già la scorsa giornata contro la Cavese, dando un segnale importante per questa seconda parte di stagione.

Pareggio prezioso per i nostri Under 14 allenati da Mister Passariello che strappano un punto nello storico Stadio Italia contro la capolista dell’Accademia Calcio Sorrento, nella gara valevole per l’11ª Giornata del Campionato Regionale. Prestazione di grande cuore per i nostri biancoazzurri che si scontravano con una compagine importante e al comando del timone del girone, mettendosi in mostra per il gioco e dando filo da torcere tra le mura avversaria. L’approccio positivo alla gara ha permesso ai nostri ragazzi di passare in vantaggio con Priore, bravo a timbrare il cartellino dopo aver raccolto l’assist di Silverstri, e mantenere il vantaggio per tutto il primo tempo e in buona parte del secondo. Dopo un inizio buono della ripresa, i ragazzi di Mister Passariello hanno incominciato a risentire dell’enorme dispendio di energie e lasciare più spazio di gioco agli avversari, ma fornendo comunque una prova di grande resistenza che non è bastata per poter portare la vittoria a casa e gli avversari sono riusciti ad agguantarli nel finale, concludendo la partita sul risultato di 1-1. Complimenti ai nostri ragazzi per essersi destreggiati alla grande su un campo storico e complesso contro la capolista del loro campionato, fermati solo dalla stanchezza dopo aver dato tanto cuore per cercarla di vincere e adesso coinvolti nella conquista delle posizioni privilegiate della classifica grazie al loro impegno, ma adesso tocca continuare fino alla fine.