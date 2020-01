De Magistris: “Gasperini è orgoglioso, chi vorrà schiodarlo da Bergamo…”

Raimondo De Magistris, all’interno del suo editoriale su tuttomercatoweb.com, ha analizzato il momento dell’Atalanta di Gasperini: “Ci vorrebbe più di un editoriale per esaurire l’elenco e il merito è principalmente di un Gasperini che a Bergamo sta costruendo qualcosa di incredibile. Eppure, per la fortuna dei tifosi dell’Atalanta, c’è ancora oggi chi pensa che non sia un tecnico da big. Chi ricorda le poche settimane all’Inter, quando fu sfiduciato prima ancora di arrivare. Per parlare di allenatore caratterialmente limitato e limitante quando a disposizione non ha solo da calciatori da valorizzare, ma campioni affermati”.

Ha aggiunto: “Una tesi che, per la fortuna di chi ama e osserva il calcio, ha sempre meno sostenitori. La scorsa Primavera ci ha provato la Roma a imbastire una trattativa durata non pochi giorni e conclusa con una fumata nera. Il motivo? Il modus operandi del club giallorosso, che ha affondato il colpo solo dopo aver incassato il no di Antonio Conte. Ma Gasp è tecnico orgoglioso, un po’ permaloso e convinto di non essere secondo a nessuno: chi vorrà provare a schiodarlo da Bergamo (in ogni caso, non sarà semplice…) dovrà muoversi il largo anticipo, in silenzio e con un progetto serio alle spalle. Senza giocare su più tavoli, con trasparenza e concretezza”.