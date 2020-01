Mercato Napoli – Tsimikas per sostituire Ghoulam

Dopo gli acquisti a centrocampo di Demme e Lobotka il Napoli cerca anche un esterno sinistro difensivo, ed è sulle tracce di Kostantinos Tsimikas, 23 difensore greco dell’Olympiacos. Il ds Giuntoli è alla ricerca di un terzino, visto il possibile addio di Ghoulam. Una difficile trattativa dovrà essere imbastita con i greci, poiché sono in lotta in campionato ed ancora in corsa in Europa League. Il giovane terzino greco ha pieni margini di crescere anche in ottica prospettiva futura. Si studia anche l’alternativa che porta ad un altro greco Kourtis, anche lui greco dell’Olympiacos, con solo 5 presenze stagionali. Più lontano il discorso Ricardo Rodriguez, il Milan non vuole cederlo in prestito e lo valuta 8 milioni. Fonte: CdS