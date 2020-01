Napoli-Lobotka, prevale l’ottimismo ma distanza sulle modalità di pagamento

Tra il Napoli e Lobotka, manca un quasi, ovvero le modalità di pagamento dove i due club stanno discutendo da ieri. La società di De Laurentiis vorrebbe dilazionarla per più anni, mentre il Celta Vigo in breve tempo. Secondo il Corriere dello Sport, sono schermaglie di mercato, dove ci vorrà ancora del tempo, ma prevale l’ottimismo. L’accordo con il giocatore slovacco c’è già da tempo, con il club spagnolo anche dopo le schermaglie delle scorse settimane, adesso manca l’ultimo tassello. L’impressione è che trovandosi a metà strada si andrà verso il lieto fine. Il Napoli vuole completare la linea mediana questo mercato, per riparare le disattenzioni della sessione estiva, investendo con Demme oltre 30 milioni, andando in controtendenza al pensiero del club nel mercato invernale, ma lo farà pur di accontentare il suo mister Gattuso per il 4-3-3.

La Redazione