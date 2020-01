La Russa: “All’Atalanta invidio il Papu, lo consigliai a Moratti…”

Il senatore Ignazio La Russa ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo durante la trasmissione Punto Nuovo Sport Show: “Giusto sospendere un allenatore per un video privato? Non conosco il video, ma quando un uomo è pubblico un minimo di decoro deve tenerlo. Ci può stare che una società decida di non affidarsi a lui, perché perderebbe di credibilità: non mi scandalizza una cosa del genere, rientra nei rapporti tra datore di lavoro e dipendente. Inter-Atalanta? 3-2 e liberi tutti. Avevo più paura di Napoli-Inter, erano 17 anni che non vincevamo lì, ed il Napoli, inespresso, poteva svegliarsi. Sappiamo già che l’Atalanta è fortissima, quindi arriveremo concentrati. L’Atalanta sta giocando molto bene, ma non siamo la squadra a cui ha dato il 5-0. Caso curve a Napoli? Bisogna capire la questione della Curva A Napoli, certi eccessi di regolamento non producono effetti positivi. C’è una cosa che invidio tantissimo all’Atalanta: il Papu. Quando i bergamaschi non conoscevano ancora Gomez, ed io seguo il Catania, dopo l’Inter, mi ero permesso di consigliarlo a Moratti, ma la trattativa non andò in porto. Lo vorrei all’Inter, meriterebbe di stare tra i primi in Europa. Vidal o Eriksen? Vidal. Conosce Conte, ma guardando Giugno direi Eriksen”.